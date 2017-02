Die US-Rockband AFI veröffentlichte vor kurzem ihr neues Album und präsentiert nun zum dazugehörigen Song "Aurelia" ein Video.

AFI hautnah

US-Rockband mit neuem Video

01. Februar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jiro Schneider

Erst vor kurzem veröffentlichte die US-Rockband AFI (kurz für A Fire Inside) ihr neues Abum „The Blood Album“. Nun wurde zum Song „Aurelia“ außerdem ein Video präsentiert. Bereits im Vorfeld zeigten AFI Videos zu den Songs „Snow Cats“ und „White Offerings“.

Schaut man auf die Diskographie von AFI zurück wird schnell deutlich, dass die Band aus Kalifornien über die Jahre stilistisch einen sich stetig verändernden Weg zurück gelegt haben: Waren ältere Werke noch im Hardcore Bereich angesiedelt, ging es schnellen Schrittes immer weiter Richtung Rockmusik – und dort ist auch das zehnte Album „The Blood Album“ einzuordnen, das gerne Ausflüge in poppige Gefilde macht.



Auch im Song „Aurelia“ präsentieren sich AFI sehr poppig. Im dazugehörigen Video sieht man sowohl Frontmann Davey Havok als auch die anderen Bandmitglieder durchgängig in Nahaufnahme.



In ihrer Heimat sicherten sich AFI mit „The Blood Album“ Platz 5 in den offiziellen Albumcharts. In Deutschland konnten sie lediglich 2006 mit „Decemberunderground“ und 2009 mit „Crash Love“ in die Albumcharts einsteigen, dort aber lediglich auf Platz 58 und 95.