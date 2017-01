Auf großer Konzertreise mit zwei Konzerten in Niedersachsen: Sportfreunde Stiller treten im Mai in Hannover und in Göttingen auf.

Neben Hannover nun auch Göttingen

Sportfreunde Stiller kündigen große Konzertreise an

28. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Nina Stiller

Es war eine ersten Meldungen, die wir gleich zu Jahresbeginn für unsere Leserinnen und Leser bereit hielten: Die Sportfreunde Stiller kommen in diesem Frühjahr, genau gesagt am 23.Mai zu einer Show nach Hannover ins Capitol. Vor kurzem hat die Band eine große Tournee mit Terminen bis in den Sommer hinein angekündigt. In Niedersachsen gibt es neben Hannover noch ein weiteres Konzert in Göttingen.

Fans hatten in den letzten Wochen darauf gewartet und dass die Sportfreunde Stiller noch eine weitere Tournee planten, war schon im Vorfeld bekannt. Das im vergangenen Jahr erschienene Album „Sturm & Stille“ soll auch im Jahr 2017 weiterhin und das möglichst flächendeckend in Deutschland, Österreich und in der Schweiz live vorgestellt werden.



Vor wenigen Tagen gab die 21 Termine für die Ende April in Regensburg startende Tour bekannt, die unter dem Motto „Sturm & Stille 2017 – auf Jubel gebaut“ steht. In Deutschland wird das Indie-Rock-Trio um Peter, Flo und Rüde unter anderem Clubshows in Potsdam, Stuttgart, Saarbrücken, Düsseldorf, Kiel und Ulm spielen. Zum Sommer hin sind bereits Open-Air-respektive Festival-Auftritte unter anderem in Halle an der Saale, Frankfurt / Oder und Karlsruhe bestätigt.



Bei den 21 bislang feststehenden Konzerten soll es aber nicht bleiben, weitere Termine seien in Vorbereitung, teilt man auf Facebook mit.



Fans in Südniedersachsen und angrenzenden Bundesländern dürfte es freuen, dass die Sportfreunde Stiller auf dieser Konzertreise auch in Göttingen Halt machen. Am 11.Mai geht es hier in die Stadthalle.



Für Anhänger in Hannover, der Region und anderen Teilen des norddeutschen Raums dürfte das von Rockszene.de präsentierte Konzert am 23.Mai im Capitol in Hannover im Fokus stehen. Der Club am Schwarzen Bären kann fast schon als Wohnzimmer der Sportfreunde bezeichnet werden, denn hier spielt die Band seit rund 15 Jahren fast ununterbrochen, wenn sie eine Tour in die niedersächsische Landeshauptstadt führt. Die Auftritte im Capitol geraten meist besonders stimmungsvoll.



Tickets für die Tournee sind im Vorverkauf erhältlich, für das Konzert in Hannover gibt es zudem weitere Infos auf der Webseite des örtlichen Veranstalters Living Concerts. Mehr zum Thema über die Links unten in der Infobox.