Populärer Reggae Künstler in diesem Jahr auch in Hannover: Gentleman tritt im Verlauf seiner letzten "MTV unplugged" Tour im Spätherbst in der Swiss Life Hall auf.

Letztmals auf „MTV unplugged“ Tour

Gentleman tritt in diesem Jahr auch in Hannover auf

27. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Pascal Buenning

Einige Bands und Einzelkünstler aus Deutschland haben in den letzten Jahren sehr speziell und oft aufwändig gestaltete Akustik-Shows gespielt und dabei viel Erfolg beim Publikum gehabt. Populär ist die Reihe „MTV unplugged“. Unter diesem Motto tourten unter anderem Sportfreunde Stiller oder Revolverheld. Auch der Reggae-Sänger Gentleman stieß bei seinen bisherigen „MTV unplugged“ Konzerten auf große Resonanzen. Im Herbst tourt er letztmals mit dieser Show und tritt dabei auch in der Swiss Life Hall in Hannover auf.

In Sachen Reggae gehört Gentleman in Deutschland zu den äußerst populären Acts. In Hannover spielte er noch vor einigen Jahren im kleineren Rahmen in Clubs und auf alternativ geprägten Open-Airs (unter anderem im Musiktheater Bad), bis dann ein oft ausverkauftes Capitol in der Leinemetropole zur Regel wurde. Für seine in diesem Jahr angesetzte letzte Runde der „MTV unplugged“ Tour wurde die wesentlich größere Swiss Life Hall gebucht, wo der Sänger am 14.Dezember dieses Jahres auftreten wird.



Hannover ist eine von insgesamt 15 Tourstädten, in der Gentleman mit seiner Band und einigen speziellen Gästen das besonders arrangierte Akustik-Programm aufführen wird. Die Veranstalter kündigen ein hochkarätiges Umfeld an Musikern an. Man darf sicher gespannt sein, welche Gäste Gentleman begrüßen kann, denn ebenfalls populäre Acts für Gastauftritte auf die Bühne zu holen, das ist bei ähnlichen „MTV unplugged“-Shows nicht selten der Fall.



Auch er selbst stand vor nicht allzu langer Zeit als so genannter „featuring artist“ im prominenten Umfeld auf einer großen Bühne: Gemeinsam mit Udo Lindenberg und anderen Stargästen wirkte er beim Song „Bunte Republik Deutschland“ bei einigen Stadion-und Großarenen-Shows der Rocklende Lindenberg mit.



Nun ist der 14.Dezember 2017 noch in weiter Ferne, aber erfahrungsgemäß ist das Interesse an besonderen, exklusiv gestalteten Show-Produktionen wie „MTV unplugged“ sehr groß, zumal, wenn sie im Fall von Gentleman letztmals auf die Bühne gebracht werden sollen. Kürzlich wurde auch für das Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover der Kartenvorverkauf gestartet. Tickets kosten lt.Angabe des örtlichen Veranstalters Living Concerts 41 Euro zuzüglich Gebühren.



Bevor sich der Reggae-Künstler auf diese Tour begibt, beabsichtigt er noch die Veröffentlichung eines Albums als Doppel-CD und in limitierter Ausgabe auch als Vinyl-Fanbox: „The Selection“, so der Titel des Albums, soll die besten Gentleman-Songs der letzten Jahre beinhalten und im Frühsommer dieses Jahres auf den Markt kommen.