Nitrogods, hier beim Nitrofest 2015 im MusikZentrum, bringen Ende Mai ihr drittes Album "Roadkill BBQ" heraus.

Nah an Live

Nitrogods kommen mit „Roadkill BBQ“

26. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Lars Peters

Wir hatten es gestern bereits kurz in unserer Rubrik „Nachrichtenblitz“ vermeldet. Die aus Hannover und Stuttgart stammende Rock´n´Roll Band Nitrogods will am 26.Mai mit ihrem neuen Album „Roadkill BBQ“ auf den Markt kommen. An diesem Termin wird das Trio auch eine Release-Show im LCB Live Club Barmen in Wuppertal spielen. In Hannover sind die Nitrogods aber schon am 8.April zu Gast: Beim fünften Nitrofest im MusikZentrum.

„Roadkill BBQ“ sei eine musikalische Huldigung der toten und lebenden Rock Götter von Motörhead, Status Quo und The Who, umschreibt eine Pressemitteilung des hannoverschen Plattenlabels Steamhammer/SPV das neue Album der Band um Henny Wolter, Klaus Sperling und Klaus „Oimel“ Larcher. Der Rock´n´Roll und der Boogie müssten nicht neu erfunden, sondern nur richtig gespielt werden, ist sich die Band einig.



Die neue Platte wird auf Vinyl, als CD, als Download und auch in einer limitierten Spezial-Version erhältlich sein. Weitere Infos sollen in Kürze folgen.



Nitrogods-Gitarrist Henny Wolter wird zu „Roadkill BBQ“ wie folgt zitiert: „Wir sind sehr stolz auf unser neues Album. So nah an der Live Gewalt von Nitrogods waren wir noch nie.“



Apropos live: In Hannover waren die Nitrogods zuletzt im September vergangenen Jahres als einer der Headliner des Strangiede-Open-Airs in der Nordstadt zu hören und zu sehen. Einen festen Termin hat die Band alljährlich im Frühjahr beim hiesigen Nitrofest im MusikZentrum.



Dieses wird 2017, und auch das war schon vor einigen Tagen bei uns im Nachrichtenblitz zu lesen, nicht im März, sondern am 8.April stattfinden. Zum bereits fünften Mal in Folge. Karten dafür sind bereits im Vorverkauf zu haben.