Im Rahmen ihrer Tour macht die Punkrock Band The Undertones auch in Hannover Halt.

Mit schlechterer Haut und ohne Freundinnen

The Undertones im Mai auch in Hannover

24. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Nordirische Punkrockband The Undertones macht im Rahmen ihrer Europa Tournee für drei Shows in Deutschland Halt. Mit auf dem Tourplan steht auch das Kulturzentrum Faust, wo der Fünfer rund um Frontmann Paul McLoone am 21. Mai spielen wird.

1975 gegründet sind The Undertones bereits mehrere Jahrzehnte im Musikgeschäft aktiv. Mit ihrem wohl bekanntesten Song „Teenage Kicks“ landete die Band 1978 einen Hit, der auf der gleichnamigen Debüt-EP zu finden ist.



1983 verließ Gründungsmitglied und Sänger Feargal Sharkey die Band, die sich schließlich auflöste. 1999 dann die Reunion, die einst mit dem Satz „Wie die Beatles, nur mit schlechterer Haut und ohne Freundinnen“ einherging. 2007 folgte das neue Album „Dig Yourself Deep“, auf dem Paul McLoone bereits wie auf dem 2003er Vorgänger „Get What You Need“ das Mikrofon als Ersatz für Sharkey übernahm.



The Undertones spielten bereits als Support für deutsche Größen wie Die Ärzte und Die Toten Hosen, nun kommen die Nordiren für eine eigene Tournee nach Europa und somit auch nach Deutschland.



Insgesamt drei Shows werden The Undertones hierzulande spielen und neben Wiesbaden und Düsseldorf steht am 21. Mai auch das Kulturzentrum Faust auf dem Tourplan. Tickets für die Show sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.