Innovative und einflussreiche US-Alternative-Rock-und Metal-Band: Helmet kommen am 25.Januar nach Hannover ins MusikZentrum.

Aggressiv, ideen- und einflussreich

Mittwoch kommt die US-Band Helmet nach Hannover

20. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Jacob Blickenstaff

Große Namen der internationalen Rock-, Post-Hardcore und Metal-Szene berufen sich hinsichtlich ihrer Einflüsse auch auf die US-Band Helmet. Gern genannt werden in diesem Zusammenhang Bands wie Deftones, Rise Against, Pantera und Tool. Helmet selbst haben im vergangenen Jahr nach langer Zeit ein neues Album vorgelegt, mit dem sie derzeit auf Tournee sind. Am kommenden Mittwoch, den 25.Januar sind Helmet live zu Gast in Hannover und werden zu einer Show im MusikZentrum erwartet.