Bringt ein Solo-Album heraus: Bad-Company-Schlagzeuger Simon Kirke, der auch Ukulele, respektive Guitarlele beherrscht.

Simon Kirke auf Solopfaden

Bad- Company-Schlagzeuger mit „All Because Of You“

20. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Shervin Lainez

Simon Kirke, Schlagzeuger der sehr populären Rockband Bad Company und früher auch Drummer bei Free, hat ein neues Solo-Album angekündigt. „All Because Of You“ ist der Titel und soll am 10.Februar in den Handel kommen. Für die Aufnahme der Songs hat sich Kirke mit Empty Pockets eine neue Band ins Studio geholt. Bemerkenswert: Der Bad-Company-Klassiker „Feel Like Making Love“ ist hier in einer Ukulelen-Version zu hören.

Manchmal muss man mal was außerhalb seiner angestammten Band machen und seiner Kreativität freien Lauf lassen, wird sich Simon Kirke, seines Zeichens Schlagzeuger der Rock-und Blues-Rockband Bad Company gedacht haben. Mit Empty Pockets hat sich Kirke eine neue Band ins Studio geholt, mit der die Zusammenarbeit offensichtlich hervorragend klappte.



Man harmonierte offenbar so gut, als würde man schon längere Zeit zusammenspielen. Das Album sei zu einem Höhepunkt seiner Karriere geraten, sagt Simon Kirke, der 1968 zusammen mit Paul Rodgers die Rockband Free gegründet hatte, bevor es –nach deren Auflösung- mit dem Sänger im Anschluss mit Bad Company weiterging.



Ein Klassiker von Bad Company schaffte es auch in einer speziellen Ukulelen-Version auf das neue Solo-Album von Kirke: „Feel Like Making Love“ Wie es dazu kam erklärt der Musiker so: „Ich klimperte auf meiner Ukulele den Song herum, als meine Verlobte Maria sagte, dass ich das auch so mal auf der Bühne tun sollte. Ich entgegnete, dass dieser Song eine Ikone von Bad Company sei, daraufhin ermunterte sie mich, einfach meine eigene Version zu kreieren, es ginge um Spaß. Und so habe ich dieser Version den Empty Pockets vorgestellt und sie mochten sie.“



Insgesamt zwölf Songs sind auf „All Because Of You“ enthalten. Die Ukulelen-Version von „Feel Like Making Love“ ist bereits auf YouTube zu hören. Das Album erscheint am 10.Februar über BMG/ADA.