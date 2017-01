Fish, hier bei seiner "Return To Childhood"-Tourshow im Frühjahr 2016 im Pavillon Hannover, plant, bei seiner kommenden Tour den Marillion-Klassiker "Clutching At Straws" komplett und Song seines neuen Albums "Weltschmerz" zu spielen

Weltschmerz und letzter Griff nach dem Strohhalm

Fish tourt mit neuem Album und Marillion-Klassiker

17. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Torsten Gadegast

Der Progressive-Rock-Sänger und Songpoet Fish hat seine umfangreichen künstlerischen Pläne für die kommenden Monate bekannt gegeben, die sogar bis in das Jahr 2018 hineinreichen. Im Mittelpunkt steht zunächst die Produktion seines neuen Studioalbums „Weltschmerz“. Damit und mit dem Marillion-Klassiker-Album „Clutching At Straws“ will Fish Ende des Jahres in Großbritannien seine nächste Europatournee starten. „Clutching At Straws“ soll bei diesen Shows, ähnlich wie zuletzt „Misplaced Childhood“, komplett gespielt werden.