Schon Anfang nächsten Monats veröffentlichen The Menzingers ihr neues Album "After The Party". Nun wurde der Titeltrack der Platte präsentiert.

Neue Platte wird schon bald veröffentlicht

The Menzingers mit Titelsong von "After The Party"

16. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Charles Wrzesniewski

Für den 3. Februar hat die US-Punkrockband The Menzingers ihr neues Album „After The Party“ angekündigt. Nachdem bereits zwei Songs als Vorgeschmack veröffentlicht wurden, präsentiert der Vierer nun den Titeltrack der Platte.

Mit „Lookers“ und „Bad Catholics“ wurden den The Menzingers Fans bereits zwei Songs der kommenden Platte an die Hand gegeben. Zu „Bad Catholics“ wurde sogar ein Video veröffentlicht.



Mit „After The Party“ präsentiert die Band aus Philadelphia ihr fünftes Studioalbum. 2014 kam zuletzt die Platte „Rented World“ auf den Markt. „After The Party“ wird wie bereits seine Vorgänger über das Label Epitaph Records veröffentlicht. Auf dem Album werden insgesamt 13 Songs zu finden sein.



Nachdem The Menzingers bereits im letzten Jahr gemeinsam mit den Bouncing Souls im Kulturzentrum Faust in Hannover zu Gast waren, kommt die Band gemeinsam mit den kanadischen Punkrockern The Flatliners im April für weitere Shows nach Deutschland.



Hannover steht zwar nicht auf dem Tourplan, dafür aber beispielsweise das Uncle M-Fest am 28. April in Münster.