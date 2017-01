Die Flensburger Deutschpunkband Turbostaat hat mit "Die Tricks der Verlierer" eine neue Single samt dazugehörigem Video veröffentlicht.

Beziehungen zu alten Freunden & seltsame Ansichten

Turbostaat präsentieren neues Video

14. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Julia Hoppen

Fast genau ein Jahr nach Veröffentlichung ihres letzten Albums „Abalonia“ präsentiert die Flensburger Deutschpunkband Turbostaat mit „Die Tricks der Verlierer“ eine neue Single, der auch gleich ein dazugehöriges Video spendiert wurde.

Das Video drehte die Band in ihrem Proberaum. Hilfe gab es dabei von Andreas Hornoff Fotografie, der sich für den Dreh verantwortlich zeigt. Den Song nahmen Turbostaat gemeinsam mit Tim Tautorat im Hansa Studio auf, produziert wurde er schließlich von Moses Schneider.



Zum Text sagen Turbostaat in einem Post auf Facebook: „Der entstand nämlich unter dem Eindruck eines Kneipenabends in Husum und versucht, die Beziehung zu alten Freunden zu reflektieren, die im Laufe der Zeit seltsame Ansichten zur Welt entwickelt haben, in der wir heute leben. Der ein oder die andere kennt vielleicht diese Art von Begegnungen...“



Vor fast genau einem Jahr veröffentlichte die Band ihr letzte Album „Abalonia“. Erst im letzten Monat waren Turbostaat im Rahmen ihrer Tour im Kulturzentrum Faust in Hannover zu Gast.