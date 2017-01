Die Österreicher Mother´s Cake werden ihr neues Album „No Rhyme No Reason“ im März auch live in Hannover vorstellen.

Mit neuem Album auch in Hannover

Mother´s Cake veröffentlichen weitere Single

14. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Psychedelic/Progressive-Rockband Mother´s Cake präsentiert mit „Black Roses“ eine brandneue Single vom kommenden Album „No Rhyme No Reason“. Das neue Werk ist für den 21. Januar angekündigt. Die Österreicher sind im Rahmen ihrer anstehenden Tour am 14. März außerdem im Lux Club in Hannover anzutreffen.

„Funky Rhythmen, asymmetrische Melodien und wütender Gesang“ - so wird die Musik von Mother´s Cake in der offiziellen Pressemitteilung beschrieben. Bereits im November vergangenen Jahres war die Band als Support für Wolfmother im Capitol in Hannover zu Gast, nun folgt eine ausgiebige Headlinertour, die sich durch den März und April dieses Jahres ziehen wird.



Mit im Gepäck haben Mother´s Cake ihr neues Album „No Rhyme No Reason“. Mit „The Killer“ präsentierte das Trio bereits einen ersten Song, nun folgt mit „Black Roses“ ein weiterer. Zu den Einflüssen der drei Tiroler zählen Porcupine Tree, The Mars Volta, Red Hot Chilli Peppers und Bootsy Collins.



Tickets für die Show von Mother´s Cake sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältich.