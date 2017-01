Mit „Oczy Mlody“ präsentiert die US-Band The Flaming Lips heute ihr neues Album auf den Markt. Außerdem wird der Vierer für eine Show nach Deutschland kommen.

Beständig und unberechenbar

The Flaming Lips mit „Oczy Mlody“ in Deutschland

13. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): J.-Michelle-Martin-Coyne

Wenn die Sprache auf die Band The Flaming Lips kommt, dann horchen vor allem Freunde von zuweilen experimenteller Musikunterhaltung und extravagantem Live-Entertainment auf. Die US-Band mag es traditionell kreativ, progressiv und auf der Bühne bunt. Heute legen The Flaming Lips mit „Oczy Mlody“ ein neues Album vor, Ende des Monats ist die Indie-/Progressive-Rock-Truppe im Rahmen einer Tournee auch in Deutschland zu Gast, wenn auch nur zu einem Konzert.

The Flaming Lips sind alles andere als eine gewöhnliche Band, die stilistisch eng umrissen formatierte Musik auf Tonträger und Bühnen bringt. Bereits seit 1983 ist die Band um Sänger Wayne Coyne unterwegs, ist somit sehr beständig, künstlerisch aber auch unberechenbar und das macht The Flaming Lips, ihre Songs und Shows spannend.



Wer die Band schon einmal live gesehen und gehört hat, dem werden die oft schrill-bunten, extravaganten Bühnen-Produktionen in Erinnerung sein. Mitunter bedient man sich einer Vielzahl kostümierter Statisten, Konfetti schießt durch Hallen und über Festival-Plätze, Bälle werden über die Köpfe des Publikums bugsiert und es kam auch schon vor das Sänger und Frontmann Coyne selbst in einem riesigen zuvor aufgeblasenen Ballon über die Menge hinweg rollte und dabei weiter performte.



Musikalisch werden The Flaming Lips gemeinhin hoch respektiert, die Band wurde bereits dreimal mit einem Grammy ausgezeichnet und gilt als einflussreich. Dies nicht zuletzt wegen ihrer zuweilen gegen den Strich gebürsteten, experimentell nuancierten Songs und Sounds. In diesem Zusammenhang ist der Begriff „unberechenbar“ auch als „nicht vorhersehbar“ zu verstehen.



In den ersten Tagen des Jahres 2017 stellten The Flaming Lips ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song „We A Family“ vor, zu dem man unter anderem über die Facebook-Präsenz der Band gelangt. „We A Family“ stammt aus dem neuen Album „Oczy Mlody“, dessen Veröffentlichung auf den 13.Januar datiert ist. Die neuen Musik auf „Oczy Mlody“ wird einerseits durchaus noch als experimentell, jedoch melodie-und songorienter beschrieben und soll Kenner der Band an vergangene Werke wie „The Soft Bulletin“ oder „Yoshimi Battles The Pink Robots“ erinnern.



Mit der neuen Platte touren The Flaming Lips noch im Januar in Europa. In Deutschland ist ein Konzert für Dienstag, den 24. Januar in der Columbiahalle in Berlin terminiert.



Mehr zu The Flaming Lips über die Links unten in der Infobox.