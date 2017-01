Bad Religion Frontmann Greg Graffin feilt weiter an seiner Solokarriere und kündigt für März sein neues Soloalbum an.

„Ich schreibe Songs, die mir etwas bedeuten“

Greg Graffin mit Vorgeschmack auf neues Soloalbum

12. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Maria Graul

Bad Religion Frontmann Greg Graffin kündigt für den 10. März sein neues Soloalbum „Millport“ an. Als Backgroundband hat er sich Jonny „Two Bags“ Wickersham sowie Brett Harding und David Hidalgo von Social Distortion ins Boot geholt. Mit „Making Time“ gibt er einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Release.

Mit „Millport“ präsentiert Greg Graffin bereits sein drittes Soloalbum. „Ich bin aufgeregt!“, kündigt der 52-Jährige über sein Facebook Profil an. Nachdem zuletzt der Song „Lincoln´s Funeral Train“ veröffentlicht wurde, zieht er jetzt mit „Making Time“ nach. Beide Songs sind auf der neuen Platte zu finden, die insgesamt zehn Songs umfassen wird.



„Für mich ist das so aufregend wie damals, als wir das Bad Religion Album „Suffer“ geschrieben haben“, so Graffin. Das Album wurde 1988 als drittes Album der Band auf den Markt gebracht. „Alles führte zu diesen Songs und sie entstanden total organisch in dieser kurzen, intensiven Explosion. Ich mache das, was ich damals gemacht habe, schreibe Songs, die mir etwas bedeuten und übertrage sie in einer komplett aufrichtigen Art und Weise.“



Als Produzent für das neue Werk zeigt sich Bandkollege Brett Gurewitz verantwortlich, der auch Inhaber des Labels Epitaph Records ist. Mit Bad Religion hat Greg Graffin 2013 zuletzt das Album „True North“ auf den Markt gebracht.