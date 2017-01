Will mit seinem Auftritt am 13.Januar beim Festival der IGS Roderbruch im MusikZentrum ebenfalls ein Zeichen setzen: Tobias Kunze.

Ein Zeichen gegen Rassismus

IGS Roderbruch organisiert am Freitag Festival

10. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Matthias Stehr

Die integrierte Gesamtschule (IGS) Roderbruch in Hannover will mit ihrem Projekt „Meine Schule gegen Rechts“ auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen. In diesem Rahmen haben die Schülerinnen und Schüler für den kommenden Freitag, den 13.Januar, ein Festival in der Halle des MusikZentrums organisiert. Geplant sind im Vorfeld Fotoausstellungen und Workshops sowie am Freitag selbst ein umfangreiches Musikprogramm. Unter anderem dabei sind die Bands Monsters Of Liedermaching und Bad Nenndorf Boys sowie der renommierte Poetry-Slammer Tobias Kunze.