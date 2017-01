Noise-Stoner-Punk-Metal-Grunge-Brit-Rock auf dem Kulturschiff ms loretta in Celle: Das Berliner Trio PABST hat sich dort zu einem Konzert am 13.Januar angesagt.

„Hauptsache Bass“

PABST auf Kulturschiff in Celle erwartet

09. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die Örtlichkeit an sich ist schon eine Besonderheit: Das Motorschiff ms loretta liegt seit geraumer Zeit im Hafen von Celle und wird dort von eifrigen Aktivisten als Kulturschiff betrieben. Das bedeutet: Hier finden Lesungen, kleine Konzerte und andere Kulturveranstaltungen statt, unten, im Bauch des Schiffes (Wir berichteten bereits). Für die kommende Woche wird harte Musikkultur auf dem Boot erwartet, denn die Berliner Noise-Rock-Band PABST hat sich angekündigt.

Konzerte in Kellern, Kneipen und Klubs kennt man, Shows im Innenraum von Motorschiffen sind dagegen schon eine exklusive Besonderheit. In Celle werden seit einiger Zeit Kulturveranstaltungen auf dem Motorschiff ms loretta geboten und dazu zählen auch vollverstärkte Rockkonzerte.



Am kommenden Freitag, den 13.Januar, wird auf dem Kulturschiff ms loretta, so der offizielle Name des Veranstaltungsortes, das Berliner Noise-Rock-Trio PABST zu einer Show erwartet. Das offizielle Motto lautet: „Hauptsache Bass“.



PABST präsentieren bei ihrem Gig in Celle unter anderem Songs aus ihrer Debüt-EP. Texte und Sounds werden zuweilen als „schräg“ beschrieben, insgesamt enthält die Musik von PABST Elemente aus Grunge, Punk, Indie, Heavy Metal, Stoner-, Noise-und Brit-Rock und sogar R´n´B, orientiert man sich an den Ausführungen einer aktuellen Medieninformation.



Die offizielle Adresse des Liegeplatzes der ms loretta ist am Celler Hafen, Hafenstraße 1-9. Einlass auf das Motorschiff soll am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr gewährt werden, der Showbeginn von PABST ist für 21.00 Uhr angekündigt. Der Eintritt kostet 9 Euro.



Weitere Informationen zum Kulturschiff ms loretta und der Band PABST über die Links unten in der Infobox.