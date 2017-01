It´s M.E. aus Hannover, hier in Trio-Besetzung, sind mit einem ausverkauften Konzert in der Marlene in das musikalische Jahr 2017 gestartet und kündigen für dieses Jahr ihr bereits 16.Album an.

Nachschlag ausverkauft

It´s M.E. nach Marlene-Show vor Album Nummer 16

09. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Martin Huch

Glücklich ist die hannoversche Band It´s M.E. um Sängerin Martina Maschke und Pianist/Organist und Sänger Ecki Hüdepohl in das musikalische Jahr 2017 gestartet. Genau genommen wurde das just abgelaufene 25.Jubiläumsjahr 2016 zum Start 2017 getoppt. Das so genannte „Nachschlag-Konzert“ am vergangenen Freitag in der Marlene in Hannover war restlos ausverkauft. Es mussten sogar potenzielle Besucher nach Hause geschickt werden. Derweil kündigen It´s M.E. ihr 16.Album an.

Kaum eine Band der hannoverschen Musikszene ist seit nun mehr als 25 Jahren so konstant auf Konzertreisen wie die Rock-, Pop-, Blues-und Soul-Band It´s M.E. Ob nun in ihrer Kernbesetzung um Martina Maschke und Ecki Hüdepohl oder erweitert im Trio oder vollem Band-Line-Up. Zusätzlich zu zahlreichen kleinen, mittel-großen und großen Konzerten liefert die Band regelmäßig neue CDs ab und so soll es auch 2017 weitergehen.



Zunächst herrschte ein großer Run auf das It´s M.E.-Konzert am vergangenen Freitag in der Marlene in der hannoverschen Innenstadt, wo man in voller Bandbesetzung auftrat. Die Musikbar war restlos ausverkauft, es mussten sogar Gäste, die Einlass begehrten, wieder nach Hause geschickt werden, denn es gab schlichtweg keinen Platz mehr. Die Show stellte für It´s M.E. einen Nachschlag zum offiziellen Jubiläumskonzert dar, die im November im LUX am Schwarzen Bären gespielt wurde.



Das Interesse an der Band ist augenscheinlich weiterhin groß. „Dies macht Mut und gibt uns Kraft und Elan für die Zukunft; durchaus möglich, dass es in losen Abständen weitere Konzerte in dieser größeren Besetzung geben wird“, teilen Martina und Ecki per E-Mail den hiesigen Medien mit.



Demnächst ist ein weiteres Album geplant, Album Nummer 16. Bis auf die Gesänge sei bereits alles im Kasten und wenn alles gut laufe, werde man das 16.Album „Free As A Bird“ im Laufe dieses Jahres wieder auf dem bandeigenen Label itsme-music veröffentlichen, informieren It´s M.E. weiter.