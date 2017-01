Gibt bei der PPC Music Academy einen speziellen Kurs zum Thema Bass-Tuning: Ron Oberbandscheid.

Klavier, Percussion, Bass und Booking

PPC Music Academy mit Neuem und Bewährtem

07. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): PC Dikran

Gleich in der ersten Woche des neuen Jahres informiert die PPC Music Academy in Hannover die potenziell interessierte Musik-und Musikerszene über neue Kurs-und Workshopangebote. Jetzt im Januar und Anfang Februar starten Einsteigerkurse, wie etwa für Klavier, es gibt zwei neue Percussion-Kurse. einen Workshop für Songwriter und spezielle Angebote für Bassisten, Saxofonisten, Schlagzeuger und Bands und Einzelkünstler, die sich mit Themen wie Booking und Bandorganisation oder Recording/Producing näher beschäftigen wollen oder sogar müssen.