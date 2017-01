Stammgäste auf den Emergenza-Bühnen in Hannover: La Puta Cantina sind bereits zum vierten Mal dabei und treten beim Vorrundenkonzert am 28.Januar im Mephisto auf.

Noch Slots für Januar und Februar im Mephisto

Bands können sich noch für Emergenza anmelden

05. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Julia Williams

Bereits Anfang Dezember ist das weltweit ausgetragene Emergenza-Newcomerband-Festival auch in Hannover in die neue Saison gegangen. Jetzt im Januar und im Februar stehen im Faust-Club Mephisto in Linden-Nord noch drei weitere Vorrundenkonzerte an und für zwei Shows gibt es noch freie Plätze. Es können sich daher noch Bands anmelden, für verhältnismäßig Kurzentschlossene gibt es auch noch Slots für das Konzert in der nächsten Wochen Freitag, den 13.Januar.

Das Emergenza-Newcomerband-Festival bietet alljährlich auch in Hannover die Möglichkeit für Bands, Auftritte zu spielen und Kontakte zu knüpfen. Nicht selten werden hier bereits vorhandene erste Aufrittserfahrungen ausgebaut oder man macht mit, weil es Spaß bringen kann. Auch die hannoversche Rockband La Puta Cantina ist wieder am Start. Es ist bereits ihre vierte Teilnahme bei Emergenza.



Diese Band tritt neben Acts wie OH! Some Heroes, Raum 12 oder King At Midnight am Samstag, den 28.Januar im Mephisto auf. Dies ist auch gleichzeitig der Vorrunden-Termin, der vom Band-Line-Up voll besetzt ist.



Noch freie Plätze gibt es für den kommenden Freitag, den 13.Januar. Hier kann noch mindestens eine Band ins Programm genommen werden, berichtet der für Hannover zuständige Emergenza-Regional-Manager David Schäfer. Bislang sind für den 13.Januar Lukas Dolphin, The Jellyfishers, Cave Comrades, Na Na He und Ladies Room bestätigt.



Außerdem können sich noch Bands jeglicher Stilrichtungen aus Hannover, der Region und weiteren Umgebung für das am Samstag, den 11. Februar im Mephisto geplante vierte Vorrunden-Konzert anmelden.



Die Halbfinal-Konzerte finden dann im Frühling im MusikZentrum statt, das Finale steigt schließlich wieder im Frühsommer in der Faust, 60er-Jahre-Halle.



Anmeldungen für die Emergenza-Vorrundenkonzerte am 13.Januar und 11.Februar in Hannover nimmt David Schäfer über david.s (ät) emergenza.net entgegen.