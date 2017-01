Am 23.Mai zurück im Capitol in Hannover: Sportfreunde Stiller.

Weiter auf Reisen

Sportfreunde Stiller im Mai in Hannover

03. Januar 2017, Von: Redaktion, Foto(s): Nina Stiller

Für Fans der Sportfreunde Stiller in Hannover und der Region sorgte die gestrige Meldung, dass das Indie-Rock-Trio aus München am 23.Mai in Hannover im Capitol auftreten wird, sicher für einen sehr guten Start in das neue Jahr. Nachdem die „Sportis“ mit ihrem aktuellen Album „Sturm & Stille“ bereits im November und Dezember des vergangenen Jahres einige deutsche Städte besuchten, geht jetzt, im neuen Jahr 2017, die Reise weiter. Das Hannover-Konzert der Sportfreunde Stiller wird -und das hat nun schon seit 2002 Tradition- wieder von Rockszene.de präsentiert. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Einige rieben sich verdutzt die Augen, als Hannover im ersten Teil der „Sturm & Stille“ Tour der Sportfreunde Stiller im Herbst 2016 nicht auf dem Terminplan der Band zu finden war. Wer nun aber das Münchner Indie-Rock-Trio schon etwas länger verfolgt, der konnte sich vielleicht schon denken, dass es noch einen Nachschlag in Form eines zweiten Tourteils geben wird und dass man dann auch in Hannover Halt machen würde. Hier spielt das Trio um Peter, Rüde und Flo seit mehr als 15 Jahr im Verlauf jeder Tour und das augenscheinlich besonders gern.



Am 2.Juni 2010 gab es in der Leinemetropole sogar ein rares Akustik-Konzert im Capitol, bei dem unter anderem auch Schauspielerin Maria Furtwängler unter den Gästen war. Furtwänglers Hannover-Bezug ist bekanntlich sonst ihre Rolle als „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm.



Zuletzt war die Band 2013 im Rahmen einer Tournee in Hannover zu Gast, am Dienstag, den 23.Mai 2017 kehrt sie nun zurück und erneut wird das Capitol Schauplatz einer Show sein. Im Club am Schwarzen Bären ist die Stimmung bei Konzerten der „Sportis“ oft besonders gut und meist ist das Capitol auch ausverkauft. Nur einmal gab es Ende der „Nuller“-Jahre mal einen Ausflug in die größere Swiss Life Hall (damals noch AWD Hall).



Einen Schwerpunkt der neuen Sportfreunde-Stiller-Show wird ihr im Oktober 2016 veröffentlichtes Album „Sturm & Stille“ bilden, das es kurz nach Erscheinen auf Platz 1 der Charts schaffte, ähnlich, wie andere Alben der Band zuvor. Aber auch Klassiker wie „Wellenreiten“ oder „Ein Kompliment“ werden wohl kaum auf der Setliste fehlen.



Der Konzertstart in das Jahr 2017 wird für Peter, Flo und Rüde am kommenden Freitag in Salzburg sein. Der dortige Republic Club ist bereits ausverkauft. In den kommenden Tagen wird die Band noch einige weitere Konzerte in Österreich und in der Schweiz spielen.



Karten für das Konzert der Sportfreunde Stiller am 23.Mai im Capitol Hannover sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen dazu auch über die Webpräsenzen des örtlichen Veranstalters Living Concerts (siehe Links unten in der Info-Box).