Präsentieren heute mit zwei befreundeten Bands ihr Album "Overbalanced" im Mephisto: Failed At Scoring aus Hannover.

„Party für Willige“

Failed At Scoring mit „Overbalanced“ heute im Mephisto

29. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Seit wenigen Wochen gibt es mit dem Album „Overbalanced“ so etwas wie Nachwuchs bei der hannoverschen Pop-Punk/Alternative-Rockband Failed At Scoring . Nun folgt am heutigen Donnerstag das Release-Konzert im Mephisto des Kulturzentrums Faust. Unterstützt werden Failed At Scoring von den befreundeten Bands Anchorman und Violent Girls.

Ein Album-Release-Konzert kurz vor dem Jahreswechsel erlebt man in der hiesigen Musikszene eher selten. Schon aus diesem Grund ist die heutige Show von Failed At Scoring im Mephisto etwas Besonderes. Aber das ist noch nicht alles: Um die Fertigstellung und Veröffentlichung von „Overbalanced“ etwas ausführlicher zu feiern, haben sich die vier Musiker Niklas Strecker (Gitarre, Gesang), Bastian Kühn (Gitarre), Björn Bruns (Bass) und Dennis Griethe (Schlagzeug) noch die befreundeten Bands Anchorman und Violent Girls mit ins Boot geholt.



In dieser Konstellation dürfte es mindestens ein runder und rockiger Donnerstagabend zwischen Pop-Punk, Alternative, Indie und Grunge werden, wenn nicht sogar eine große Party unter Freunden. Im Idealfall eine „Party für Willige“, wie sie im Zusammenhang mit der Musik von Failed At Scoring im offiziellen Pressetext der Band gern ins Feld geführt wird.



Für Kurzentschlossene gibt es heute Abend noch Karten an der Abendkasse. Im Anschluss an das Konzert lädt dann noch eine familiäre After-Show-Party zum Feiern ein, bis man dem Jahresende noch ein Stückchen näher entgegen getanzt ist. Einlass im Mephisto heute ist ab 19 Uhr, der Beginn ist für 19.30 Uhr geplant.