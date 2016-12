Fröhliche und friedliche Weihnachten

Seit vielen, vielen Jahren Weihnachts-Tradition in der hannoverschen Party-und Konzertszene: Die Bagaluten Wiehnacht mit der Band Torfrock. In diesem Jahr am Sonntag, den 26.Dezember im Capitol.

24. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Jens Sauerbrey

Weihnachten 2016 – wir erlauben uns dieses Jahr einmal, statt blumiger Worte und langer Ausführungn , einfach ein paar gute Wünsche und Informationen loszuwerden. Was über die Feiertage in der hannoverschen Musikszene läuft und zum Teil bei uns in der Redaktion und zum auch Teil nicht, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Die nächste reguläre Rockszene.de-Ausgabe mit allem Drum und Dran geht in der Nacht vom 26.auf den 27.Dezember für euch ins Netz.

Wen es nach den offiziellen Weihnachtsfeierlichkeiten, ob allein oder im Familien-,Freundes-,und Bekanntenkreis an den Abenden vor die Tür, raus in die Szene zieht, der findet in den meisten der einschlägigen Clubs der Stadt und der szenigen Stadtteile zahlreiche Party-Angebote mit Musik von unterschiedlichsten DJs. Das Rocker in der Reuterstraße startet in diesem Jahr bereits am heutigen Heiligabend um 13.00 Uhr mit einem Frühschoppen, in anderen Lokalitäten geht es im Schnitt zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr los.Das Angebot an Konzerten ist über Weihnachten in Hannover übersichtlich und konzentriert sich auf den 2.Weihnachtstag, Montag, den 26.Dezember. Im Mittelpunkt: Handgemachter Rock eher klassischer Ausrichtung und Hardrock.Im Alten Bahnhof in Anderten ist die AC/DC-Tribute Band Black Rosie zu Gast, während in der Blues Garage in Isernhagen an der nördlichen Peripherie Hannovers die Rockkantine aufspielen wird. Kein Weihnachten in Hannover ohne die Bagaluten Wiehnacht mit Torfrock und die findet auch in diesem Jahr traditionell im Capitol statt.Eine Übersicht über das Club-und Live-Angebot findet man bei uns im Rockszene.de-Terminkalender. Direkt dorthin geht es hier entlang. Unsere Redaktion legt eine kurze Weihnachtsverschnaufpause ein. Sollte sich über die Feiertage noch etwas besonders bemerkenswertes Musik-oder Hannover-Szene-Relevantes ereignen, dann melden wir das möglicherweise noch kurzfristig gesondert, etwa in unserer Rubrik „Nachrichtenblitz“ und/oder über Facebook und Twitter. Wer über Weihnachten Kleinanzeigen aufgibt, sollte gute Chancen auf eine relativ zeitnahe Veröffentlichung haben.Die nächste reguläre Rockszene.de-Ausgabe geht dann direkt nach Weihnachten, am Dienstag, den 27.Dezember, um kurz nach 00.00 Uhr online.Hinsichtlich unserer Wünsche wollen wir es fast genau so halten, wie an Weihnachten 2015:Wir wünschen all unseren Leserinnen und Lesern, Freunden, Kunden und Partnern nebst Anhang, Umfeld und Haustieren ein besinnliches und vor allem friedliches Weihnachtsfest 2016. Habt ein paar schöne Tage.