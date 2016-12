Im Rockszene.de-Interview: Andreas Hentschel vom Music College Hannover.

Der Beruf als Leidenschaft

Andreas Hentschel vom Music College im Interview

22. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Sabrina Kleinertz

Will man sich zum Berufsmusiker ausbilden lassen, dann bietet sich dafür in Hannover etwa die Möglichkeit am Music College Hannover. Nicht wenige leidenschaftliche, engagierte und talentierte Musikerinnen und Musiker möchten ihr Hobby zum Beruf machen. Wie die Ausbildung am Music College verläuft und welche Chancen sich ergeben können, darüber sprach Sabrina Kleinerts mit dem Geschäftsführer Andreas Hentschel.