Die hannoversche Indie-Band Lieber Herr Meier, hier Sänger und Gitarrist Sven bei einer Show im Kulturzentrum Faust, hat ein Live-Album einer Studio-Session aus dem Institut für Wohlklangforschung veröffentlicht.

Konzert zum Mitnehmen

Lieber Herr Meier veröffentlichen Studio-Session

21. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Tobias Lehmann

Zuweilen recht umtriebig ist die hannoversche Indie-Band Lieber Herr Meier. Ein offenbar wichtiges und spezielles Projekt des Trios um Mac, Sven und Ufi in diesem Jahr war ein Live-Konzert im Tonstudio Institut für Wohlklangforschung in der Nordstadt, das unter der Regie von Willi Dammeier aufgenommen wurde. Das Material ist inzwischen gesichtet, gemischt und für eine Veröffentlichung aufbereitet und seit wenigen Tagen dann auch über die Website der Band als Album erhältlich.

Das Live-Album von Lieber Herr Meier enthält zwölf Songs, die als poetisch, tiefgehend aber dennoch treibend beschrieben werden. Aufgenommen wurde im Sommer dieses Jahres, live an nur einem Tag im Institut für Wohlklangforschung, das die Band bei dieser Gelegenheit in ihre Bühne verwandelte.



Für Fans von Lieber Herr Meier soll die Album-Veröffentlichung dieser Live-Session ein Konzert zum Mitnehmen sein, erhältlich im Online-Shop auf der Band-Homepage oder auf demnächst folgenden Konzerten. Zusätzlich hat das Indie-Trio, das sich zum Ziel gesetzt hat, zeitgemäße Musik für Bein und Kopf mit deutschen Texten zu präsentieren, das Studio-Konzert auch visuell mitgeschnitten.



Bereits drei Songs der Sommer-Live-Session sind im YouTube-Kanal der Band zu finden, in nächster Zeit sollen sukzessive weitere Uploads aus dem Institut für Wohlklangforschung folgen.



Mehr zur Band über die Links unten in der Infobox.