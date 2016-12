Boy Adam spielen kurzfristig am morgigen Mittwoch, den 21.Dezember, bei Stagelive im Rocker.

Lodernde Emotionen

Boy Adam springen bei Stagelive im Rocker ein

20. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Promo-/Pressefreigabe

Die wöchentlich mittwochs im Rocker stattfindende Konzertreihe Stagelive erlebt hier und da auch mal kleinere und auch kurzfristige Programmänderungen, so auch für den morgigen Mittwoch, den 21.Dezember. Neben der Band The Corridors werden nun nicht die Rapcore-Formation Alles mit Stil auftreten, sondern die hannoversche Alternative-/Indie-Band Boy Adam.

Es wäre ein durchaus bemerkenswert rares Konzert-Paket geworden am morgigen Stagelive-Mittwoch im Rocker in der Reuterstraße in Hannover. Angekündigt waren ursprünglich The Corridors aus Tel Aviv mit Akustik-Electro-Rock und die in den Charts gelistete österreichische Rapcore-Truppe Alles mit Stil.



Alles mit Stil können morgen augenscheinlich nicht spielen, dafür springt die hannoversche Alternative-/Grunge-/Post-Indie-Rock-und Punkband Boy Adam ein, die bereits im Sommer bei Stagelive im Rocker live zu Gast waren.



Die Songs von Boy Adam werden nach Eigendarstellung von lodernden Emotionen angetrieben, einem fundamentalem Drang zu spielen. „Es paaren sich soulige Melodien mit groovigen Riffs, schnellem Punk und großen Gitarrenwänden (…)“ beschreibt die Medieninfo die Musik von Boy Adam.



The Corridors aus Tel Aviv verstehen ihre musikalische Kunst als eine Kombination von Chill Out und elektonischen Elementen gepaart mit Texten über Freundschaft, Menschlichkeit und Vertrauen.



Das morgige Stagelive-Konzert mit The Corridors und Boy Adam ist das vorletzte dieser Reihe in diesem Jahr. Den oft angeführten Deckel auf Stagelive 2016 machen in der kommenden Woche die Bands Kudar und Nolya drauf.