Schnell noch eine aktuelle Live-Platte vor Weihnachten: Bon Jovi bringen "Live From The London Palladium" heraus.

Schneller Entschluss

Bon Jovi heute kurzfristig mit aktuellem Live-Album

16. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Universal Music, Pressefreigabe

Man kann es schon fast als eine Art „Schnellschuss“ bezeichnen. Erst im Oktober spielte die US-Rockband Bon Jovi im Rahmen ihrer Europa-Tournee auch ein Konzert in London. Dieses wurde mitgeschnitten und das Ergebnis gefiel Band und Umfeld offenbar so gut, dass man sich kurzfristig entschloss, ein Live-Album auf den Markt zu bringen, das dann auch am heutigen Freitag erscheinen wird.

Im Sommer brachten Bon Jovi ihr neues Studio-Album „This House Is Not For Sale“ heraus und wie es sich gehört, ging die Band um Frontmann Jon Bon Jovi damit auf große Tournee. Im Oktober führte sie diese Tournee nach London in das dortige Palladium, wo man das neue Album komplett in voller Länge auf die Bühne brachte.



Das Konzert wurde seinerzeit mitgeschnitten und nach dem Durchhören der Live-Aufnahmen, entschied sich die Band und ihr geschäftliches Umfeld, das Ganze kurzerhand als eigenständiges Live-Album herauszubringen. Dies wurde schnell umgesetzt und somit ist „Live From The London Palladium“ ab dem heutigen Freitag im Handel erhältlich.



15 Tracks haben auf diesem Bon-Jovi-Live-Album Platz gefunden, das sich ausschließlich auf das Songmaterial von „This House Is Not For Sale“ konzentriert. All-Time-Hits und –Klassiker wie „Livin´On A Prayer“, „It´s My Life“ und andere sind darauf nicht vertreten.



Anfang 2017 touren Bon Jovi durch die USA und Kanada.