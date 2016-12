Marillion bringen vor ihrer Deutschland-Tour mit "Marbles In The Park" noch ein DVD/Blu-ray/Doppel-CD-Live-Paket heraus.

Live-Paket vor der Deutschlandtour

Marillion gehen mit „Marbles In The Park“ auf Reisen

14. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Carl Glover

Die britische Progressive-Rock-Band Marillion legt nach. Erst vor wenigen Wochen erschien mit „F***Everyone And Run (F.E.A.R.)“ ein neues Studioalbum mit dem die Band Charterfolge verbuchen konnte, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr (Rockszene.de berichtete). Vor ihrer Deutschland-Tournee im Sommer 2017 bringen Marillion bereits im Januar ein verhältnismäßig spezielles Live-Paket heraus: „Marbles In The Park“. Was sich dahinter verbirgt, haben wir herausgefunden.

Seit rund 15 Jahren spielen Marillion besondere Fan-Konzerte in unterschiedlichen Ländern, meist im Rhythmus von zwei Jahren. Diese als „Marillion Weekend“ deklarierten Events bringen oft viele Fans aus Europa, ja sogar aus weiten Teilen der Welt zusammen. Tagsüber gibt es Meet ´n´Greets und an jedem der drei Wochenend-Abende unterschiedliche Konzerte mit unterschiedlichen Setlists, vollverstärkt oder akustisch. Mal stehen bestimmte Alben im Mittelpunkt, hier und da gibt es Raritäten.



Am Wochenende 20.-22.März 2015 fand das „Marillion Weekend“ in den Niederlanden statt, an einem der Abende präsentierte die Band ihr Album „Marbles“ in voller Länge und gaben einige Zugaben aus anderen Alben wie etwa „King“ von „Afraid Of Sunlight“ oder „Sounds That Can´t Be Made“ von der gleichnamigen Platte. Die Show beeindruckte seinerzeit auch durch ihre Lichtshow mit Lasereffekten und Projektionen.



Erstmalig erscheint eine Dokumentation dieses Konzerts in einem Live-Paket mit dem Titel „Marbles In The Park“, bestehend aus DVD, Blu-ray und Doppel-CD. Die Veröffentlichung wird am 20.Januar erwartet.



Ab April gehen Marillion wieder auf Tournee, die sie im Sommer auch nach Deutschland führen wird (wir berichteten bereits im Oktober). Der Deutschland-Teil der Tour beginnt am 19.Juli 2017 in Hamburg in der Grossen Freiheit 36. Es ist neben der Show am 22.Juli 2017 im Musical Theater in Bremen, das einzige Konzert der Band in Norddeutschland.