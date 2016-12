Nach längerer Pause wieder live in Hannover: Die Progressive-/Art-Rockband Cryptex spielt am 18.Dezember im LUX.

Cryptex am Sonntag in Hannover

Wir verlosen Freikarten für die Show im LUX

13. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): Martin Huch

Nach längerer Pause spielt die Progressive-/Art-Rockband Cryptex derzeit einige ausgesuchte Shows in Norddeutschland. Eine davon findet am kommenden Sonntag, den 18.Dezember, im LUX in Hannover statt. Einen Schwerpunkt dürfte das vielbeachtete zweite Album der Band –„Madeleine Effect“- bilden. Rockszene.de verlost 3 x 2 Freikarten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.

Einst als Trio gestartet und mit dem Debütalbum auch international in prominentem Umfeld getourt, hat sich die aus Salzgitter und Hannover stammende Progressive-/Art-Rockband Cryptex um Gründungsmitglied Sänger, Keyboarder und Bassist Simon Moskon neu formiert und spielt nun in Vierer-Besetzung. Die ursprünglich 2015 geplante Tournee zum zweiten Album „Madeleine Effect“, für das Cryptex zum Teil starke Aufmerksamkeit erhielten und viele positive Kritiken ernteten, musste krankheitsbedingt ausfallen.



Inzwischen ist die Band zurück auf der Bühne und spielt in diesen Wochen und Monaten einige ausgesuchte Shows, darunter am kommenden Sonntag, den 18.Dezember im LUX in Hannover.



Für dieses Cryptex-Konzert am kommenden Sonntag im LUX verlosen wir 3 x 2 Karten in Form von Plätzen auf der Gästeliste.



Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss folgende Preisfrage richtig beantworten:



Welche Band wird bei diesem Konzert am 18.Dezember im LUX Cryptex im Vorprogramm unterstützen?



a) Donkey Pilots

b) Donkey Bridge

c) Donkey Show



Die richtige Antwort a), b) oder c) geht per E-Mail an die Adresse redaktion (ät) rockszene.de. Bitte Vor-und Nachnamen nicht vergessen. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 15.Dezember, um 14 Uhr. Direkt im Anschluss an die Auslosung benachrichtigen wir die Gewinner direkt per E-Mail. Eure Adressdaten werden von uns nicht gespeichert und ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Verlosung verwendet.



Wer die richtige Lösung nicht weiß oder auf sein Losglück nicht vertraut, kann weiterhin Karten für dieses Konzert an den bekannten Vorverkaufsstellen erwerben. Weitere Infos zu Cryptex und ihrer Show in Hannover über die Links unten in der Infobox.