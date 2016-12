Neue Single, neue Songs, neues Album: Der Folk-Punk-Songwriter Dave Hause kommt im März 2017 erstmals mit seiner Band The Mermaid nach Hannover.

Zum ersten Mal mit Backing-Band

Dave Hause präsentiert neue Songs in Hannover

13. Dezember 2016, Von: Redaktion, Foto(s): fkpscorpio.com, Pressefreigabe

Der US-amerikanische Punk-und Folk-Punk-Songwriter Dave Hause hat vor kurzem die Songs für sein drittes Solo-Album eingespielt, das Anfang Februar 2017 in den Handel kommt. Mit dieser Platte wird der Musiker, der einem größeren Publikum als Sänger der Band The Loved Ones und durch sein Mitwirken an der „Revival-Tour“ bekannt geworden ist, im März auf Deutschland-Tour gehen. In Hannover wird Dave Hause ebenfalls wieder auftreten, dieses Mal bringt er erstmals seine Backing-Band The Mermaid mit.

Wenn Dave Hause in den letzten Jahren zu Solo-Konzerten nach Hannover kam, waren Clubs wie das LUX knackig voll und die Stimmung groß. Wer es mit Singer-Songwriter- Rock, -Folk oder Folk-Punk im Stile von Acts wie Chuck Ragan, Billy Bragg oder Bruce Springsteen hält, dürfte sich in der Musik von Dave Hause mit relativ großer Sicherheit wiederfinden.



Seine Fans dürften es größtenteils bereits mitbekommen haben: In der vergangenen Woche hatte Dave Hause mit „With You“ die erste Single nebst Videoclip aus seinem neuen Album herausgebracht, das mit dem Titel „Bury Me In Philly“ am 3.Februar 2017 in den Handel kommen soll.



Am 1.März 2017 startet Dave Hause, begleitet von seiner Band The Mermaid, im Kölner Gloria seine Deutschlandtour, die ihn am Tag darauf, am 2.März, nach Hannover ins Kulturzentrum Faust führen wird.



Insgesamt sieben Konzerte von Dave Hause & The Mermaid sind in Deutschland geplant. Karten sind seit vergangenem Freitag im Vorverkauf erhältlich. Für die Show in Hannover online unter anderem über den örtlichen Veranstalter sunday entertainment Als supports für diese Tour sind Dead Heavens und Robyn G Shiels angekündigt.